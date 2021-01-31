1 февраля Байден представит новую концепцию внешней политики США

Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, передает zakon.kz.

Об этом со ссылкой на источник в американской администрации сообщила в субботу телекомпания NBC.

Это будет первое крупное политическое выступление Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Госдепартамент, - говорится в сообщении.

По словам источника, ожидается также, что президент подпишет ряд исполнительных актов, связанных с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене.

Как отмечает телеканал, "Байден сталкивается с целым рядом внешнеполитических вызовов - от Ирана и Северной Кореи до России, Китая и войны в Афганистане".

Ранее администрация Джо Байдена приостановила выполнение ряда сделок по продаже вооружения в другие страны. В Госдепартаменте США пояснили, что "приостановлено выполнение некоторых незавершенных поставок и сделок в сфере обороны". Госдеп объясняет это необходимостью "дать возможность новому руководству провести оценки" таких транзакций, что является обычной процедурой во время начала работы новой администрации.

Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Салливан (он же – посол США в РФ) заявил, что российско-американские отношения при Байдене будут сложными. Подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман и практичен. По мнению экспертов, это будет первая за постсоветский период администрация США, которая пришла к власти, не пообещав установить более теплые отношения с Россией.

Но одним из первых шагов новой администрации США стало намерение продлить с Россией договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), тогда как администрация Дональда Трампа длительное время уклонялась от этого решения и навязывала неприемлемые России условия.