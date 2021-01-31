447 казахстанцев прибыли в страну без ПЦР-справок

Информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 30 января 2021 года предоставил МВК по нераспространению COVID-19, сообщает zakon.kz.

30 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 2059 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 612 человек, без справок прибыли 447 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 325 пассажиров, со справками - 1 049, без справок - 276;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 452 пассажира, со справками - 396, без справок - 56;

в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 171 пассажир, со справками - 110, без справок - 61;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 111 пассажиров, со справками - 57, без справок – 54.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа, из 236 граждан РК, прилетевших без справок в РК 29 января 2021 года, у 3 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, 2 пассажира прибыли рейсом Стамбул – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Дубай – Алматы.