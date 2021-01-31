447 казахстанцев прибыли в страну без ПЦР-справок

Информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 30 января 2021 года предоставил МВК по нераспространению COVID-19, сообщает zakon.kz.
30 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.
Из 2059 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 612 человек, без справок прибыли 447 граждан РК.
В том числе:
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана
По результатам ПЦР-анализа, из 236 граждан РК, прилетевших без справок в РК 29 января 2021 года, у 3 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, 2 пассажира прибыли рейсом Стамбул – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Дубай – Алматы.
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