Кража коробок с лекарствами в Нур-Султане попала на видео

Сообщение о краже поступило в управление полиции района "Сарыарка" ДП города Нур-Султана 29 января, сообщает zakon.kz.

В помещение преступник проник, "отжав" входную дверь. Его добычей стали три коробки медицинского препарата "трамадол" общей стоимостью 178 тысяч тенге.

В ходе следствия полицейские установили подозреваемое лицо – 28-летнего жителя столицы, ранее судимого за кражу. Задержанный сотрудниками полиции мужчина дал признательные показания.

Кроме того, выяснилось, что в краже медикаментов принимали участие трое его знакомых, которые ожидали его возле аптеки и помогли вынести украденные лекарства. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК "Кража". Подозреваемый водворен в ИВС, соучастники привлечены к уголовной ответственности. пресс-служба МВД РК