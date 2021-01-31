YouTube тестирует новую функцию клипов

Команда YouTube анонсировала запуск тестирования функции нарезки фрагмента из видео или трансляций и создания из него клипа, сообщает zakon.kz.

Тестирование запущено на небольшой группе авторов.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!



Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.



More info: https://t.co/5fJyorxjrj pic.twitter.com/DVWNQ2BoEx — Lester (@Chen) January 28, 2021

Функция позволит авторам выделять небольшие моменты из своих видео и стримов для того, чтобы после поделиться ими в различных социальных сетях. Она уже доступна в браузерной версии YouTube и в приложении для Android. Вскоре также появится и поддержка клипов в iOS.

"Клипы" удобнее тайм-кодов: понравившийся момент из ролика можно отправить в популярные соцсети, встроить на сайт, переслать по электронной почте или создать на него ссылку. Длина одного отрывка ограничена 5–60 секундами.