YouTube тестирует новую функцию клипов

Команда YouTube анонсировала запуск тестирования функции нарезки фрагмента из видео или трансляций и создания из него клипа, сообщает zakon.kz.

Тестирование запущено на небольшой группе авторов.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!



Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.



