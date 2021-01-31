В Александрийском храме найдены высеченные в скалах гробницы с мумиями

Высеченные в скалах гробницы с мумиями обнаружили археологи в храме Тапосирис-Магна на западе античной столицы Египта Александрии, передает zakon.kz.

Egypt Independent пишет, что об этом сообщили участники миссии, задействованные в проведении раскопок в данном районе.

Согласно материалу издания, в высеченных в скальной породе гробницах, что, как отмечается, было распространено уже в греко-римскую эпоху, обнаружены погребальные камеры с плохо сохранившимся мумиями.

Сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, а также амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям. Этот особый ритуал гарантировал, согласно верованиям, способность человека говорить на суде в загробной жизни перед верховным судьей усопших душ Осирисом, — пояснила глава миссии Кэтлин Мартинес.

Отмечается, что наибольший интерес у ученых вызвали две мумии с сохранившимися на них свитками и артефактами.

В последнее время в Египте часто происходят археологические открытия. Например, в октябре 2020 года во время раскопок некрополя к югу от Каира в тайнике обнаружили 59 нетронутых саркофагов. Ученые определили, что находке более двух с половиной тысяч лет.