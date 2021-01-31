Зеленский рассказал, что злится на Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Axios рассказал, что злится на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает zakon.kz.

Анонс беседы опубликован на странице издания в Twitter.

При этом украинский лидер не уточнил причины, по которой держит обиду на экс-главу Белого дома.

Полная версия интервью будет опубликована вечером 31 января.

Трамп 18 января заявлял, что не желает предоставлять Украине военную помощь. На данный момент известно, что бывший президент США не один раз требовал от других официальных лиц отказаться от помощи Киеву "в качестве возмездия за ее действия в 2016 году". Также Трамп желал иметь рычаги давления на Украину, чтобы она инициировала расследование в отношении нынешнего президента США Джо Байдена.