15 протоколов – таразские полицейские не оценили веселье свадебного кортежа

15 административных протоколов составили жамбылские полицейские в отношении водителей автомашин свадебного кортежа в Таразе, сообщает zakon.kz.

27 января 2021 года в соцсетях появилось видео, на котором автомобили из свадебного кортежа лихо "рассекают" по городу.

Полицейские посчитали это грубым нарушением правил дорожного движения.

При изучении видеозаписи сотрудники полиции выяснили, что нарушения ПДД имели место 23 января текущего года на проспекте Жамбыла города Тараз. Сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области к административной ответственности привлечены 5 водителей. В общей сложности на них составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

Водителям от Rolls-Royce Phantom до ВАЗ-2114 выписали множество штрафов.

Были нарушены правила страхования, управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр, невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки, создание аварийной обстановки несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой и еще многое.

Так как еще не всех водителей кортежа удалось привлечь к административной ответственности, продолжаются розыскные работы.