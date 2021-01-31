Рэпера Оксимирона задержали на акции протеста в Петербурге. Видео

31 января 2021, 16:51
Фото: twitter

Рэпера Оксимирона задержали на протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Мирон задержан, насколько я знаю, сейчас его везут в отделение полиции; пока все, что могу сказать. менеджер артиста Евгения Муродшоева

Оксимирон принял участие в акции в свой день рождения, ему исполнилось 35 лет.


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