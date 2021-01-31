Рэпера Оксимирона задержали на акции протеста в Петербурге. Видео

Рэпера Оксимирона задержали на протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Мирон задержан, насколько я знаю, сейчас его везут в отделение полиции; пока все, что могу сказать. менеджер артиста Евгения Муродшоева

Оксимирон (Oxxxymiron) вышел на протестные гулянья в Санкт-Петербурге в свой день рожденья... и был задержан полицией pic.twitter.com/tFEOCN2GOe — PravdaRule (@pravdarule) January 31, 2021

Оксимирон принял участие в акции в свой день рождения, ему исполнилось 35 лет.