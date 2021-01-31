Жену Навального задержали на акции протеста в Москве

Жену Алексея Навального Юлию Навальную задержали на акции протеста в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иностранным агентом) Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам несогласованной акции в Москве у метро Сокольники.

Юлия Навальная задержана полицией при мирной прогулке по Москве. Защитника к ней не пустили, не представились, не предъявили удостоверений, не назвали причину задержания. pic.twitter.com/GO6bE3KXo6 — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 31, 2021

Число задержанных в Москве — больше 300 человек. 31 января по всей России проходят новые акции в поддержку Навального. По состоянию на 16.30 известно о более 1600 задержанных. Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.