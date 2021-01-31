Жену Навального задержали на акции протеста в Москве

31 января 2021, 18:17
Фото: img5tv

Жену Алексея Навального Юлию Навальную задержали на акции протеста в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иностранным агентом) Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам несогласованной акции в Москве у метро Сокольники.

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Публикация от @yulia_navalnaya

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.


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