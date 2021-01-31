Месси подаст в суд на "Барселону" из-за утечки данных о его зарплате

31 января 2021, 20:33
Фото: tvzvezda

Форвард "Барселоны" Лионель Месси намерен судиться с руководством клуба из-за утечки информации о его зарплате, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Ранее СМИ сообщили, что доход аргентинца по нынешнему четырехлетнему контракту составил в общей сложности 556 миллионов евро.

Контракт был защищен положениями о конфиденциальности, однако теперь информация стала достоянием общественности и находится в открытом доступе.

Юристы футболиста готовят иски против экс-президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау, а также исполняющего обязанности президента клуба Карлеса Тускетса, сообщает Матч ТВ.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?