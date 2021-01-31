Бекшин изменил требования по госпитализации всех больных коронавирусом

31 января 2021, 22:14
Фото: Pixabay

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает zakon.kz.

В постановлении по-новому прописано требование о госпитализации людей с положительным ПЦР-тестом на коронавирус.

Обязательная госпитализация больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, госпитализация бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина, - сказано в постановлении.

28 января главный санврач города подписал постановление, в котором была прописана обязательная госпитализация всех больных коронавирусом, с любой формой. Это объяснили тем, что люди не соблюдают домашний карантин. Медицинское сообщество высказалось против этой нормы.


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