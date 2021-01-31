Землетрясение магнитудой 4.7 произошло недалеко от Алматы

Вечером 31 января в 389 км на восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

31 января 2021года в 20:40 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 389 км на восток от Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.4.

Магнитуда MPV 4.7.

Координаты эпицентра 43.59° с.ш. 81.69° в.д.

Глубина 30 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет