Землетрясение магнитудой 4.7 произошло недалеко от Алматы

31 января 2021, 22:58
Фото: 24kz

Вечером 31 января в 389 км на восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

31 января 2021года в 20:40 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 389 км на восток от Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.4.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 43.59° с.ш. 81.69° в.д.
Глубина 30 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?