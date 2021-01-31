Вы ожидаете ребенка: вопрос – ответ

Как правильно подготовиться к родам – ответы на все вопросы по этой теме найдете в данной статье, сообщает zakon.kz.
Во время подготовки к родам Вам первым делом необходимо прикрепиться к поликлинике и встать на учет к врачу в срок до 12-ой недели беременности. У врача Вы будете обследоваться и получать консультацию.
После 30 недель беременности врач выдаст больничный лист, который позволит Вам оформить выход в декретный отпуск. Во время декретного отпуска следует пройти подготовку к родам.
После появления ребенка на свет, Вам нужно зарегистрировать его рождение, в результате чего получите свидетельство о рождении.
Затем Вы сможете поставить ребенка в очередь детского сада и подать заявление на получение пособий и выплат.
В нижеприведенных пунктах подробно раскрыты детали каждого шага и предложена возможность получения услуг в онлайн-режиме.
Как прикрепиться к поликлинике
Вы можете прикрепиться к поликлинике по месту постоянного или временного проживания, работы или учебы. Сменить поликлинику можно 2 раза в год, при этом прикрепление к новой автоматически открепляет вас со старой.
Прикрепиться к поликлинике можно онлайн при помощи ЭЦП. В этом случае, после прикрепления, Вам в личный кабинет на портале придет уведомление в форме электронного документа.
Как встать на учет к врачу
После того, как Вы прикрепились к поликлинике, следующее, что нужно сделать - это встать на медицинский учет в срок до 12 недель. Ранняя явка на консультацию позволяет выявить осложнения беременности и сформировать план ведения беременности до определения точного срока родов.
Как выйти в декретный отпуск и подготовиться к родам
Работающим женщинам в предоставляется декретный отпуск длительностью 70 дней до предполагаемой даты родов и 56 дней после рождения ребенка. В случае осложненных родов, рождении одновременно двух и более детей, отпуск продлевается дополнительно на 14 календарных дней.
Для оформления декретного отпуска Вам потребуется получить лист о временной нетрудоспособности (больничный лист). Он выдается после 30-ти недель беременности Вашим врачом акушером-гинекологом, а при его отсутствии - врачом, совместно с заведующим отделением, после заключения врачебно-консультационной комиссии.
Полученный у врача больничный лист необходимо предоставить в отдел кадров у себя на работе и написать заявление, после чего издается приказ о предоставлении Вам отпуска по беременности и родам.
Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы работнику по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Этим лицом может быть мать либо отец ребенка, попечитель, усыновитель.
Данный отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника с указанием его продолжительности и предоставлением свидетельства о рождении или другого документа, подтверждающего факт рождения ребенка.
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет можно брать полностью или по частям и на его время за работником сохраняется место работы (должность).
Если Вы планируете выйти на работу до истечения отпуска, то обязаны предупредить работодателя о своем намерении за месяц до начала работы.
Как подготовиться к родам через Центры подготовки
Чтобы роды прошли без осложнений, Вам необходимо как следует подготовиться к ответственному моменту. Посещать школу подготовки к родам также естественно, как ходить на курсы или посещать секцию/кружок.
Программа подготовки рассчитана на ведение всей беременности до родов. Занятия проводят врачи, акушеры и психологи, прошедшие специальное обучение и сертификацию. Основная задача занятий в современных школах - познакомить родителей со всеми возможными вариантами родов (естественные, с частичной анестезией, кесарево сечение) и помочь им сознательно подойти к этому моменту жизни.
Как зарегистрировать рождение ребенка
В роддоме Вам будет выдано медицинское свидетельство о его рождении (мед.справка с роддома), которое должно быть заверено подписью должностного лица и печатью родильного дома, и содержать в себе все необходимые сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол ребенка, дата выдачи документа). Данный документ в дальнейшем потребуется при государственной регистрации рождения ребенка.
Для того, чтобы ребенок стал полноправным гражданином, его рождение нужно зарегистрировать, в результате чего будет выдано свидетельство о рождении.
Как поставить ребенка в очередь детского сада
После регистрации рождения ребенка можно сразу же подать заявление на его постановку в очередь детского сада. Это можно сделать через онлайн услугу портала либо обратившись в ЦОН. Просмотреть очередь можно через сервис портала электронного правительства eGov.kz.
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