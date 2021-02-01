Упавшую с эскалатора девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в Павлодаре

Девушка, упавшая с эскалатора в торговом доме "Артур", была госпитализирована в павлодарскую горбольницу №1, передает zakon.kz.

Об этом sputnik.kz сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева.

Отмечается, что ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупую травму живота. Сейчас она в отделении политравмы.

Состояние больной продолжает оставаться стабильно тяжелым, она в сознании, находится под наблюдением врачей, - дополнили в пресс-службе управления здравоохранения области.