Грузия возобновляет международные перелеты со всеми странами

В Грузии с 1 февраля возобновляется регулярное авиасообщение по всем направлениям, которое было прервано в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, решение о возобновлении авиарейсов было принято правительством республики 22 января в связи с улучшением эпидемической ситуации. Ряд зарубежных авиакомпаний, среди которых Air Arabia, FlyDubai, Pegasus Airlines, SkyUp Airlines, "Международные авиалинии Украины", уже заявили, что восстанавливают регулярные полеты в Грузию.

Правила въезда в Грузию

Разработан специальный протокол по пропуску прилетевших в Грузию. Граждане республики, возвращающиеся на родину из-за рубежа, обязаны будут показать на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который они сдали за 72 часа до вылета. Это освободит человека от обязательного карантина. Если у гражданина Грузии не будет такой справки, он обязан будет по прибытии на родину пройти восьмидневную самоизоляцию или сдать тест через три дня после прилета за свой счет.

Иностранцы смогут попасть в Грузию, предъявив на границе справку о прохождении курса вакцинации от коронавируса. При этом вакцина может быть любой. Без справки о вакцинации в Грузию смогут попасть лишь граждане Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и жители стран ЕС, предъявившие справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. После того, как они попадут в Грузию, им придется на третий день еще раз сдать тест. Сухопутные границы республики по-прежнему останутся закрытыми для международных путешественников.

Другие послабления в Грузии

Помимо авиасообщения, с 1 февраля в стране откроются все магазины, торговые центры и гипермаркеты. В пяти крупных городах - Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави - заработают общественный транспорт и школы. Кроме того, в Аджарской Автономной Республике в ресторанах позволят рассаживать гостей под открытым небом.

Коронавирус в Грузии

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. В марте правительство республики приняло решение ввести режим ЧП. Тогда запретили регулярные авиарейсы, также закрылись все сухопутные границы. Режим ЧП действовал в стране до мая.

Всего к настоящему времени в Грузии зафиксировали 258 111 случаев заражения коронавирусом. Инфекция выявлена у 6,94% населения, всего в стране проживают более 3,7 млн человек. Выздоровели 249 028 пациентов, умерли 3 178 человек. Власти Грузии ожидают начала поставок первых доз вакцины от коронавируса в феврале. На первом этапе планируется привить около 700 тыс. человек, что составляет примерно 20% населения.