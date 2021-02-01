Российский боец бросил вызов казахстанцу Муратбеку Касымбаю

Российский файтер Сайфуллах Джабраилов обратился к казахстанскому бойцу Муратбеку Касымбаю, сообщает zakon.kz.

Хотел бы сегодня обратиться к @muratbek_kassymbay с предложением разделить со мной октагон, где лучший будет обрадован победой. С сожалением смотрю, как ты превращаешься в бойца поп-ММА, который после боя преследует шута (Хейбати) и хочет боя с (Чоршанбе), забывая о том, что ты батыр (герой) для своих болельщиков и, чтобы быть лучшим, нужно бить равных себе и лучших себя, - написал Джабраилов на своей странице в Instagram.

Он считает, что казахские болельщики MMA не оценят этих перспектив.

Я думаю Казахские болельщики мма не оценят этих перспектив. Казахи - народ с историей великих воинов и больших побед, поэтому прошу тебя одуматься и вернуться на тропу войны, войны за место под солнцем... Уважаемые братья-Казахи, спросите Вашего воина, кто он? БОЕЦ или тот кто ради хайпа скоро окажется в кулачных боях? Обращаюсь к руководству @fightnights, - заключил российский боец.