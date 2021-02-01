Нужно ли соблюдать карантин после прививки от коронавируса, ответил Киясов

После вакцинации журналисты поинтересовались у вице-министра здравоохранения РК - главного государственного санитарный врач РК Ерлана Киясова, будет ли он соблюдать карантин до второй фазы вакцинации. По его словам, такой необходимости нет, сообщает zakon.kz.

При этом он отметил, что вакцинация не освобождает от карантинного режима - ношения маски и соблюдения социальной дистанции.

Я буду стараться соблюдать все правила. Даже несмотря на вакцину, я бы все равно вас призывал к соблюдению режима, потому что, несмотря на то, что человек получает вакцину, есть вероятность, что он будет в отдельных случаях служить переносчиком тех или иных случаев. Вероятность небольшая, но вы защитите себя. Вакцинируясь, защищаете в первую очередь себя. Вы снижаете возможность инфицирования собственного организма и в последующем развития болезни. Но вы не освобождаете свой организм от наличия вирусов, которые могут атаковать вас. Эта вакцина защитит ваш организм от заболевания. Одна вакцина двухкомпонентная доза стоит 26 долларов на сегодня. Это в целом будет такова цена всей вакцины, независимо оттого, где она будет выпускаться: на территории России, либо на территории Казахстана. На территории Казахстана будет выпускаться с февраля. Киясов

Киясов добавил, что для возвращения к традиционной жизни, без карантинных мер, требуется вакцинироваться половине населения Казахстана.

Он напомнил, что Минздрав планирует вакцинировать 6 млн человек до конца этого года.

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