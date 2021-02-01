Когда вакцина Pfizer станет доступна казахстанцам

Вакцина Pfizer может быть доступна для жителей Казахстана со второго полугодия 2021 года, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Ерлан Киясов.

Со второго полугодия 2021 года вакцина Pfizer, возможно, будет доступна для Казахстана, - отметил главный санврач Казахстана.

Предварительные договоренности есть.

По его словам, все детали еще обсуждаются

Меморандум подписан с компанией Pfizer. На стадии обсуждения находятся более детальные вопросы. Единственное, необходимо сказать, что по Pfizer действительно вы же сами наблюдаете ситуацию за рубежом. Дефицит вакцины самой по исполнению тех обязательств, которые компания взяла перед другими странами, сейчас под большим вопросом. Этот вопрос обсуждается, холодовой режим – минус 70. Все детали еще обсуждаются, - заключил он.