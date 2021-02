Вся жизнь перед глазами: Зритель чуть не погиб на ипподроме

В объектив камер попал сумасшедший момент, когда «потрясающе глупый» зритель рисковал своей жизнью и жизнью других, вступив на трассу, по которой проходили скачки, передает zakon.kz. .

Инцидент произошел на Кубке Веллингтона. Жокеям, мчащимся по трассе со скоростью около 64 километра в час, каким-то чудом удалось избежать столкновения с мужчиной. По информации The Sun, несознательного зрителя арестовали, его обвиняют в создании угрозы общественной безопасности. Зачем мужчина вышел на трассу в разгар скачек, пока не сообщается.

WATCH: A man has shocked punters at the Wellington Cup horse race in New Zealand, after running onto the track mid-race. #9Today pic.twitter.com/T8HdBgjiu8