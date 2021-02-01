Нужна ли ПЦР-справка для путешествий тем, кто привился от коронавируса

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов ответил на вопрос, нужна ли справка ПЦР-справка тем, кто вакцинировался, передает zakon.kz.

Мы в Казахстане не требуем на вылет ПЦР. Это будет зависеть от той страны, куда вы будете въезжать. Естественно, повлиять не можем. Смотря куда вы будете вылетать. Если Россия будет такие требования предъявлять, - отметил Киясов.

Он добавил, что многие страны уже рассматривают возможность какого-то особого режима в отношении тех, кто прошел вакцинацию.

Этот вопрос на повестке стоит, поэтому мы вводим понятие в электронном отслеживании проведения вакцинации. Паспорт (вакцинации - ред.), - сообщил главный санврач.