Аким Шымкента привился вакциной от коронавируса

1 февраля 2021, 11:48
Фото: Акимат Шымкента

Аким Шымкента Мурат Айтенов одним из первых получил вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

Акимат Шымкента сообщает, что в городе стартовала добровольная вакцинация против COVID-19. Для этого в город было доставлено 1000 доз вакцины Спутник V.

Аким Шымкента Мурат Айтенов стал одним из первых, принявших вакцину. Он привился в поликлинике №3. Перед вакцинацией прошел осмотр у врача, противопоказаний не выявлено, вакцина была введена добровольно. В настоящее время состояние здоровья хорошее.

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Публикация от Шымкент қаласының әкімдігі (@akimat_shymkent)


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