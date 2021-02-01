О дефиците платежного баланса рассказали в Нацбанке

Национальный Банк сформировал предварительную оценку платежного баланса Республики Казахстан по итогам 2020 года. Динамика основных потоков в платежном балансе определялась падением мировых цен на нефть в первой половине года, последующей сделкой ОПЕК+, пандемией COVID-19 и ответными мерами Правительства по поддержке экономики, передает zakon.kz.

По предварительной оценке, текущий счет сложился с дефицитом в 5,9 млрд долларов США, что соответствует прогнозным ожиданиям Национального Банка на 2020 год. Директор департамента платежного баланса НБРК Азат Ускенбаев.

По его словам, основной причиной дефицита текущего счета является снижение экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти.

В сравнении с 2019 годом экспорт сократился на 11,3 млрд долларов США (-19,4%) до 46,9 млрд долларов США. За тот же период импорт снизился на 3,9 млрд долларов США (-9,7%) до 36,2 млрд долларов США, что связано с сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров.

Состояние текущего счета обусловливается равновесием между торговым балансом, с одной стороны, и доходами к выплате иностранным инвесторам с другой. Исторически, платежный баланс характеризуется положительным торговым балансом, при отрицательном балансе доходов, - пояснил глава департамента.

Он отметил, что за 2020 год отрицательный баланс инвестиционных доходов значительно снизился, что существенно сдерживало потенциальную глубину дефицита текущего счета. Дивиденды и реинвестированная прибыль, приходящаяся на долю прямых инвесторов, составили 10,4 млрд долларов США, что на 35% меньше аналогичного объема прошлого года (16,0 млрд долларов США).

Еще один значимый фактор – приток в страну валюты от участников Карачаганакского Консорциума в сумме 1,3 млрд долларов США, поступившей в рамках урегулирования спора между Республикой Казахстан и Консорциумом. Поступление этой компенсационной выплаты увеличило в два раза положительное сальдо вторичных доходов (трансфертов) до 2,1 млрд долларов США, - отметил Азат Ускенбаев.

По его словам, данные положительные тренды в доходах оказали противовес отрицательному сальдо торгового баланса в 3 квартале 2020 года. В итоге по 2020 году наблюдается улучшение сальдо текущего счета по сравнению с 2019 годом на 1,3 млрд долларов США.