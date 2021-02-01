Токаев обсудил с Жапаровым график встреч

Телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорды.

По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Глава государства отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапаров с избранием на должность Президента Кыргызстана, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа.

Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень.

Садыр Жапаров поблагодарил Президента Казахстана за добрые пожелание, а также передал признательность Елбасы Нурсултану Назарбаеву за его письменное поздравление по случаю вступления в должность.

В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан.

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