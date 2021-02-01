Объявлены максимальные ставки по депозитам на март

1 февраля 2021, 13:00
Фото: liter.kz

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на март 2021 года, передает zakon.kz.

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального Банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными, - сообщили в КФГД.

В результате продолжающегося сокращения фактических рыночных ставок банков в сторону незначительного снижения были пересмотрены максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам на 24 месяца.


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