Массовое скопление на вакцинации вице-министров: будут ли последствия

Наши санитарные эпидемиологи изучат материалы и дадут оценку после большого количество граждан, которые прибыли в поликлинику для освещения вакцинации вице-министров здравоохранения, сообщил на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня, 1 февраля, вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и замминистра здравоохранения Ажар Гиният одними из первых в стране привились российской вакциной "Спутник V". Процесс вакцинации освещало большое количество СМИ, а по фотографиям журналистов было видно, что несмотря на карантинные меры, не соблюдается социальная дистанция и в небольшом помещении находится немалое количество журналистов.

Сама вакцинация проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Вот этот вопрос, когда люди накапливаются вокруг всего того, что сейчас происходит... Я считаю, что это – право и обязанность каждого: соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что он исполняет служебный долг или профессиональные свои обязанности. Это должно быть элементом высокой культуры, - объяснил Тимур Муратов, комментируя ситуацию.

По его словам, на кадрах фото и видео заметно, что есть журналисты, которые находятся близко друг от друга, а некоторые из них попытались зайти в процедурный кабинет, однако это был в определенный короткий период.

Перед началом брифинга всем было разъяснено, коллеги потом нас поняли, начали соблюдать дистанцию. Это - какой-то определенный короткий момент попал в кадры. Мы в будущем это учтем и будем более тщательно организовывать, когда такие публичные мероприятия будут проводиться в наших поликлиниках. Я думаю, этот вопрос дальше отработаем. А что касается штрафования... Я думаю, наши санитарные эпидемиологи и другие коллеги изучат материалы и дадут какую-то оценку. Пока рано говорить, что кого-то надо наказывать, - объяснил глава управления.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова добавила, что при поступлении к ним официального сообщения будут приниматься меры.

Посмотрим, как было организовано данное мероприятие, с фотофиксацией, с фотоматериалами. Здесь материалов, к сожалению, я еще не видела. Вы сейчас говорите, что в СМИ все это уже "высвечивалось". Нам необходимо поступление официальных документов, обращения по нарушению данного режима. Как материалы к нам поступят официально о нарушении данного режима, мы в обязательном порядке рассмотрим и примем соответствующие меры, - отметила Бейсенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан