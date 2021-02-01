Что изменится в жизни казахстанцев в феврале

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в феврале 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.
С 7 февраля меняется порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц.
Поправки в Водный кодекс разграничат полномочия между местными и центральными госорганами по вопросам субсидирования питьевого водоснабжения.
С 9 февраля железнодорожный, воздушный, автомобильный, внутренний водный транспорт, перевозящий пассажиров и грузы, должен соответствовать новым санитарным правилам.
Эксплуатировать транспортное средство можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санэпид требованиям.
Изменен порядок открытия новых маршрутов, оплаты за проезд, проведения конкурса на право обслуживания маршрутов автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
Изменены основания исчисления совокупного дохода семьи без учета алиментов для назначения АСП.
Утвержден новый перечень документов, которые следует представить для получения лицензии на занятие деятельностью казино, зала игровых автоматов и букмекерских контор.
Выдавать и продлять разрешения трудовым иммигрантам будут в соответствии с новым стандартом госуслуги.
В частности, теперь разрешение на осуществление трудовой деятельности иностранцев у физических лиц, поступившее в ЦОН из миграционной полиции в электронном формате, содержит уникальный «QR» код, распечатывается сотрудником Государственной корпорации в двух экземплярах и выдается услугополучателю, второй экземпляр приобщается к материалам.
Приказом МЧС установлены требования к юридическим лицам, претендующим на право проведения работ по ремонту, монтажу и техническому диагностированию лифтов, эскалаторов, подъемников для инвалидов и др.
Со 2 февраля меняется порядок выдачи лицензии на медицинскую деятельность.
Для осуществления медицинской деятельности на территории РК физические или юридические лица направляют через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК (услугодатель) заявления с приложением перечня документов.
Государственная услуга оказывается по месту нахождения услугополучателя.
Вводятся новые правила получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период для энергопроизводящих и энергопередающих организаций.
Претенденты на должность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих) смогут сдавать экзамены при помощи видеоконференцсвязи.
Министерство обороны утвердило Правила подготовки и применения собак в служебной деятельности органов военной полиции.
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