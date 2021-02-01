Что изменится в жизни казахстанцев в феврале

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в феврале 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Регистрация юрлиц и недвижимости

С 7 февраля меняется порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц.

Питьевое водоснабжение

Поправки в Водный кодекс разграничат полномочия между местными и центральными госорганами по вопросам субсидирования питьевого водоснабжения.

Транспорт

С 9 февраля железнодорожный, воздушный, автомобильный, внутренний водный транспорт, перевозящий пассажиров и грузы, должен соответствовать новым санитарным правилам.

Эксплуатировать транспортное средство можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санэпид требованиям.

Изменен порядок открытия новых маршрутов, оплаты за проезд, проведения конкурса на право обслуживания маршрутов автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

Социальная защита населения

Изменены основания исчисления совокупного дохода семьи без учета алиментов для назначения АСП.

Игорный бизнес

Утвержден новый перечень документов, которые следует представить для получения лицензии на занятие деятельностью казино, зала игровых автоматов и букмекерских контор.

Иммигранты

Выдавать и продлять разрешения трудовым иммигрантам будут в соответствии с новым стандартом госуслуги.

В частности, теперь разрешение на осуществление трудовой деятельности иностранцев у физических лиц, поступившее в ЦОН из миграционной полиции в электронном формате, содержит уникальный «QR» код, распечатывается сотрудником Государственной корпорации в двух экземплярах и выдается услугополучателю, второй экземпляр приобщается к материалам.

Охрана труда

Приказом МЧС установлены требования к юридическим лицам, претендующим на право проведения работ по ремонту, монтажу и техническому диагностированию лифтов, эскалаторов, подъемников для инвалидов и др.

Медицина

Со 2 февраля меняется порядок выдачи лицензии на медицинскую деятельность.

Для осуществления медицинской деятельности на территории РК физические или юридические лица направляют через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК (услугодатель) заявления с приложением перечня документов.

Государственная услуга оказывается по месту нахождения услугополучателя.

Энергетика

Вводятся новые правила получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период для энергопроизводящих и энергопередающих организаций.

Банкротство

Претенденты на должность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих) смогут сдавать экзамены при помощи видеоконференцсвязи.

Военная служба

Министерство обороны утвердило Правила подготовки и применения собак в служебной деятельности органов военной полиции.