В Жамбылской области началась массовая вакцинация от коронавируса

Сегодня в Тараз поступили первые 1000 доз российской вакцины "Спутник - V".

В первую очередь прививаются медицинские работники, непосредственно контактирующие с инфицированными людьми. Это врачи-инфекционисты, реаниматологи, сотрудники приемного покоя и скорой помощи, санитарно-эпидемиологической службы.

Первые 50 доз в поликлинику N4 города Тараза поступили сегодня утром. Следует подчеркнуть, что вакцинация проводится только на добровольной основе.

Одними из первых прививку получили заместитель акима области Берик Ныгмашев и руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

Процедура безболезненная, чувствую себя хорошо. Нам нельзя медлить с вакцинацией, чтобы как можно скорее выработать коллективный иммунитет. Убрать преграды для развития экономики и возвращения людей к нормальной жизни, - отметил Берик Ныгмашев.

По словам руководителя управления здравоохранения Асета Калиева, вакцинация будет проводиться в 20 прививочных кабинетах, оснащенных необходимым холодильным оборудованием. Речь идет о девяти поликлиниках Тараза, города Шу и лечебных учреждениях 10 районов. Более 140 специалистов прошли специальное обучение. Процесс вакцинации находится на строгом контроле управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Пришел добровольно, хочу обезопасить себя и родных от заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь очень опасная, в этом я убеждаюсь ежедневно. Поэтому призываю всех ответственно отнестись к данной процедуре, - говорит врач-реаниматолог областной многопрофильной детской больницы Олжас Кенжебаев, который с мая прошлого года работает в "красной зоне".

"Прививаться необходимо. Я пришла одной из первых и надеюсь, что другие люди последуют нашему примеру", - говорит Мариямкуль Кулатаева, заведующая лабораторией особо опасных инфекций Национального центра экспертизы по Жамбылской области.

По словам главного внештатного эпидемиолога Гули Мырзабековой, в феврале вакцину получат пять тысяч человек. Всего в первом полугодии планируется привить 100 тысяч жамбылцев. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in.

В целом, для формирования коллективного иммунитета планируется вакцинировать 52% населения области в возрасте от 18 до 64 лет.