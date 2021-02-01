Руководитель горздрава Алматы получил прививку от коронавируса

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев тоже привился российской вакциной от коронавируса, передает zakon.kz.

Я сегодня получил прививку "Спутник V". Я это сделал осознанно. Мне нужно. По роду моей деятельности я иду в поликлиники, больницы, поэтому моя безопасность для меня очень важна. Чувствую себя хорошо, - сказал он.

Он отметил, что первая партия вакцины (2 050 доз) предназначена медработникам.

Вторую партию планируют доставить в конце февраля. Тогда будут привиты еще 15 тысяч человек. Среди них будут медики, полицейские, учителя. Дальше будут прививать больных, которые находятся на диспансерном учете.

В общей сложности для Алматы выделено 150 тысяч доз.

Сейчас в Алматы работает 16 прививочных кабинетов.

У нас запланировано 40 прививочных кабинетов, но сейчас достаточно 16 достаточно, чтобы проводить этот объем вакцинации, - сообщил Табынов.

По его словам, в первый день вакцинации планируется привить около 200 человек.

В первый день вакцинации от КВИ в Алматы получили вакцину главный санврач города и заместитель акима.