Браконьеров с тушами косуль задержали в Алматинской области

Полицейские задержали браконьеров в Алматинской области. На территории области проводится ОПМ "Браконьер", сообщает zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории Аксуского района сотрудником природоохранной полиции ОМПС Аксуского РОП совместно с инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" и оперативной службой по охране животного мира был выявлен факт незаконной добычи животного. В транспортном средстве подозреваемых были изъяты 3 туши дикого животного, предположительно "Косули" и одна единица нарезного ружья. и.о. начальника Аксуского РОП Айдос Калжатбай

Отмечается, что незаконные охотники попали в поле зрения стражей порядка в 12 км от села "Егинсу" Аксуского района. Вещественные доказательства в виде туши животных и шкура с головами, а также незаконное ружье были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

В настоящее время в отношении подозреваемых лиц возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям. Первое по ст. 287 ч.1 УК РК, то есть незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов и ст. 337 УК РК, незаконная охота, - дополнил Калжатбай.