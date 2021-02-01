На 337 миллионов тенге оштрафовали нарушителей карантина в Нур-Султане

За последние 7 месяцев мониторинговые группы в Нур-Султане провели более 5 тыс. рейдовых мероприятий по соблюдению предпринимателями карантинных мер, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

За период с 9 октября 2020 года по 1 февраля текущего года в ходе обхода мониторинговыми группами на предмет соблюдения карантинных мер выявлены 373 нарушения. В отношении злостных нарушителей режима карантина собранные материалы направляются в административный суд с целью дальнейшего приостановления деятельности, - говорится в сообщении.

Так, на сегодня решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана приостановлена деятельность 12 общественных заведений. В их числе – караоке-бары "Жаным сол", Tequila, ресторан "Золото", лаундж-бары Echo, "Сторис", Abba, батутный центр Kango, ресторан-караоке GINZA, магазин "Табыс". Деятельность вышеперечисленных заведений приостановлена на 1 месяц. Ночной клуб "Алания" решением суда закрыт на 3 месяца, компьютерный клуб Respawn - на 2 месяца.

Фото: astana.gov.kz

Также сообщается, что имеются факты повторных нарушений карантина данными субъектами МСБ. Есть факты предоставления подложных реквизитов юридических лиц либо договоров аренды на других лиц. Также отмечается частая смена юридических лиц на прежних адресах общественных заведений.

В этой связи на очередном совещании комиссии по недопущению возникновения и распространения короновирусной инфекции по городу Нур-Султан дополнительно в состав мониторинговых групп включены сотрудники Департамента государственных доходов города Нур-Султан для оперативного предоставления информации, - следует из сообщения.

Фото: astana.gov.kz

Всего по состоянию на 1 февраля в районные управления Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана из районных управлений полиции поступило 2 519 материалов в отношении лиц, допустивших нарушение карантина. Из них к административной ответственности по статье 425 КоАП РК привлечены 1 244 физических, должностных и юридических лиц на общую сумму 239 589 700 тенге.

Отмечается, что на сегодня погашены 1 612 административных штрафов на общую сумму 337 304 510 тенге.