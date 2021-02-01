Узбекистанца задержали по подозрению в убийстве сожительницы в Алматинской области

В Алматинской области задержан гражданин Республики Узбекистан за смерть сожительницы, сообщает zakon.kz.

Утром 30 января в ЦРБ Талгара с ножевыми ранениями доставлена 40-летняя жительница поселка Остемир. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 1 УК РК. Выехавшая в больницу и по месту жительства потерпевшей следственно-оперативная группа установила, что ножевое ранение женщине нанес ее 35-летний сожитель, гражданин Республики Узбекистан. пресс-служба ДП Алматинской области

Со слов подозреваемого, после совместного употребления спиртных напитков он поссорился с сожительницей и ударил ее в живот кухонным ножом.

Подозреваемый, в соответствии со ст. 128 УПК РК водворен в ИВС. Данный факт расследуется по ст. 106 ч. 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Подозреваемый не вызвал карету скорой помощи своевременно, сразу после причинения ранения. Возможно тогда можно было бы предотвратить летальный исход. и.о. заместителя начальника Талгарского РУП Галым Имангалиев