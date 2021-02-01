Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"

Имена наставников восьмого сезона шоу "Голос. Дети" назвали в пресс-службе Первого канала, сообщает zakon.kz.

Ими стали певица Светлана Лобода, музыкант Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) и дебютирующий в роли наставника в шоу Егор Крид.

Стоит отметить, что ранее Лобода говорила, что не намерена возвращаться в жюри из-за скандальной победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Ведущими шоу останутся Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Каждому из трех наставников в ходе "слепых прослушиваний" традиционно нужно выбрать в свою команду по 15 юных артистов. После конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет". Победителя выберут телезрители.