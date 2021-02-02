Названы причины возникновения распространенных проблем в работе стиральной машины

Стиральные машины разных марок отличаются по конструкции, однако есть ряд общих проблем, с которыми когда-нибудь сталкивается каждый пользователь, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", их всего шесть. Ниже объясняется, почему они возникают.

Так, первая проблема заключается в том, что машина просто не включается.

Здесь в первую очередь нужно проверить главный выключатель питания на предмет ослабленных контактов. Может быть, дело в розетке или неисправности предохранителя. Такое случается и из-за поломки дверного замка. В некоторых случаях перестает работать главный выключатель питания или модуль управления стиральной машины. Если нет опыта работы с электрикой, вызовите специалиста по ремонту.

Нередко стиральная машина сильно шумит.

Возможно, между внешним баком и барабаном застряли монеты и мусор, которые были забыты в карманах вещей перед стиркой. Еще одна причина – подшипники. Со временем они выходят из строя и начинают разрушаться, передает Mr.Right.

Несбалансированность бака и в целом стиральной машины приводит к ее чрезмерной вибрации при работе.

В первом случае поможет следование инструкции, которая советует не перегружать технику сверх нормы. Во втором – нужно убедиться, что устройство стоит на ровной поверхности.

Бывает так, что стиральная машина шумит при сливе, либо вообще не сливает.

Здесь проблема в неисправности сливного насоса. Скорее всего, он заблокирован, и его нужно почистить.

В свою очередь не отжимает устройство, как правило, из-за засоренного фильтра насоса, либо вышел из строя конденсатор двигателя.

Часто к этому приводит обрыв ремня от двигателя к барабану.

Утечка воды из мыльницы происходит из-за слишком сильного давления воды, скопления нерастворимого моющего средства, засора сливной трубы.

Причиной может стать и скачок в электросети, который вызывает неконтролируемое вращение двигателя.