Ужасные издевательства: Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", заявила, что рок-музыкант Мэрилин Мэнсон "ужасно издевался" над ней в течение трех лет, когда они состояли в отношениях, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Имя человека, который надо мной издевался, Брайан Уорнер, так же известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне "промывали мозги", мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа, - написала актриса в Instagram.

Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 18 лет, а музыканту - 36. Они расстались в 2008 году, а затем снова сошлись в 2009. Спустя год Мэнсон сделал актрисе предложение, однако через некоторое время пара расторгла помолвку.

Как отмечает издание Vanity Fair, в знак солидарности еще не менее четырех женщин сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также а различных формах принуждения и запугивания.

Представители музыканта пока не ответили на обвинения.

Эван Рейчел Вуд уже сообщала о домашнем насилии, угрозах, манипулировании, психологической обработке в 2018 году, однако тогда она не называла имя человека, который совершал все это.

Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.