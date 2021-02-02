Диетолог рассказал об опасности сыра

Кандидат медицинских науки, диетолог Андрей Бобровский рассказал об опасности сыра, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Врач отметил, что сыр содержит много полезных элементов и может при непереносимости лактозы заменить молоко. Он подчеркнул, что в сыре в 3-5 раз больше калорий и в 5-6 раз больше белка, чем в молоке.

Однако в то же время в нем может оказаться в десять раз больше насыщенного жира, который большинство экспертов связывают с "болезнями цивилизации", в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями. доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский

Специалист советует употреблять данный продукт в умеренном количестве и выбирать низкокалорийные или твердые сорта, которыми можно быстрее насытиться. Он также добавил, что при злоупотреблении сыром от него может даже сформироваться зависимость.