Курс доллара еще снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 423,51 тенге (- 0,81), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423-424,5 тенге, евро – 512-515 тенге, рос. рубль - 5,58-5,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 февраля.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,60%, составив $54,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,60% — до $56,94 за баррель.