Казахстанцы не могут определиться с рассылкой WhatsApp: шутка или слежка

Пользователи Казнета теперь активно обсуждают шутку в WhatsApp - многие предполагают, что это связано со слежкой, сообщает zakon.kz.

В рассылке от команды WhatsApp отмечается, что некое сообщение с изображением обнаженных женщин было удалено, так как получатель "мужчина в возрасте" и просмотр таких картинок для него небезопасен.

Некоторые восприняли шутку всерьез и решили, что популярный мессенджер тайно следит за пользователями. На самом деле указанная рассылка – плод творчества пользователей. Точно такой же текст встречается на юмористических сайтах и блогах с подборками смешных фотографий и шуток, - отмечает stopfake.kz.

По данным официального сайта, отправляемые посредством приложения сообщения доступны лишь отправителю и получателю, они хранятся на их устройствах, а не на серверах компании. Все пересылаемые данные защищены сквозным шифрованием, что делает их недоступными для третьих лиц, включая членов команды WhatsApp.

Поэтому автоматически удалить то или иное сообщение они не могут.