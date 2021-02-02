Спрос на смартфоны серии Galaxy S21 в Казахстане превзошел ожидания

Samsung Electronics сообщила, что количество предварительных заказов на флагманские устройства линейки Galaxy S21 в Казахстане оказалось значительным и превзошло планируемые объемы поставки.

В связи с этим возможна небольшая нехватка смартфонов новой серии у официальных партнеров до поступления новых партий.

Причина повышенного спроса – усовершенствованные технологии, новые функции и возможности, а также впечатляющий дизайн, по сравнению с моделями предыдущей линейки, отмечают в компании.

Линейка Galaxy S21 выглядит совершенно по-новому, отличаясь от многих других устройств. В первую очередь за счет решения Contour Cut Camera, органично вписанного в металлический корпус смартфона, что, по мнению многих заказчиков, стало свежим и интересным подходом в дизайне.

Безграничный дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120Гц стал еще "умнее" и теперь адаптирует частоту, обеспечивая плавное, четкое изображение, в зависимости от контента.

У Galaxy S21 Ultra четыре основные камеры, новый 108-мегапиксельный профессиональный сенсор, и он умеет снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры. А при зумировании два оптических телеобъектива (3-кратный и 10-кратный) на Galaxy S21 Ultra обеспечивают четкие снимки даже на дальнем расстоянии!

Судя по поступившим отзывам, покупатели считают линейку Galaxy S21 весьма удачной, благодаря новым функциональным возможностям.

Samsung Electronics заверяет своих пользователей, что принимает все меры для удовлетворения повышенного спроса и решения временных проблем с дефицитом смартфонов новой серии в самое ближайшее время.