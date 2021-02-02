Казахстанцам советуют не торопиться при выборе квартиры после снятия денег с ЕНПФ

Штрафы и комиссии мы обнулили, поэтому принимайте решение взвешенно при выборе квартиры, сказала на брифинге председатель правления жилищно-строительного банка АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент zakon.kz.

Был вчера вопрос. Если я за 45 дней не найду достойную квартиру. Не хочу переплачивать и что будет? После 45 дней мы вернем вам деньги на лицевой счет в ЕНПФ. Потом можно будет подать повторную заявку. Штрафов и комиссий за это не будет. Мы обнулили все комиссии при работе с вашим счетом. Поэтому принимайте решение взвешенно и не торопитесь, — сообщила Ибрагимова.

Ранее председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов сообщал, что одобрено и принято в обработку 38,5 тыс. заявок на снятие пенсионных накоплений на сумму 212,6 млрд тенге. Средняя сумма выплаты составила 5,5 млн тенге по "Отбасы банку" и средняя сумма по Народному банку составит 4,3 млн тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан