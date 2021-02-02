О ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, где сейчас проживает немало казахстанцев, рассказал порталу zakon.kz Тарон Авакимянц, в недавнем прошлом журналист, преподаватель Московского гуманитарного университета. В свое время он сам жил и учился в Алматы.

Что касается локдауна. Сейчас локдауна у нас нет.

По сути, идет все больше послаблений и в настоящий момент даже те предприятия и учреждения, которые были на дистанционке, плавно выходят на работу и, насколько я понимаю, уже с этого месяца все будут находиться в прежнем режиме.

Что касается социальной дистанции. В некоторых местах просят соблюдать социальную дистанцию, везде об этом есть напоминания. Например, недавно я был в поликлинике и там на полу нанесена разметка, которая рекомендует, чтобы люди не стояли вплотную друг к другу. Но я бы не сказал, что все сторонятся друг друга, мы все передвигаемся внутри помещения как обычно.

Что касается маски. Ношение маски обязательно, везде это требуют, особенно, если ты приходишь в какие-то официальные государственные учреждения, просят надеть ее, ссылаясь на то, что они все находятся под камерой видеонаблюдения. Но, должен сказать, далеко не все этому следуют, любителей носить маску не так уж и много. Но требуют. Вот на днях я был в магазине и на кассе попросили надеть еще и одноразовые медицинские перчатки. Мы с продавцом даже пошутили по этому поводу и признали, что хоть это и идиотское требование, но выполнять надо.

Как это все контролируется? В основном никак. Тебя полюбовно просят надеть маску, и ты, чтобы не устраивать конфликт, надеваешь, так что никаких таких жестких актов я не наблюдал. Хотя мне в одном из соседних магазинов как-то сказали, что милиция задержала одного человека без маски и будто бы даже оштрафовала.

Что касается лекарств. Я не слышал, чтобы были какие-то затруднения с лекарствами.

В частности, если человек заболевает и есть подозрение на коронавирусную инфекцию - вот у меня болела пара моих учеников - приходит врач, осматривает и бесплатно оставляет какие-то препараты, кажется, азитромицин. Причем оставляют в таком количестве, чтобы хватило на курс лечения. Совершенно бесплатно. В аптеках я ничего такого не слышал, чтобы были какие-то проблемы с лекарствами.

Что касается больниц, трудно ли туда попасть. В больницу у нас забирают тяжелобольных. С другой стороны, сейчас уже многие понимают, что в больнице ничего хорошего, что там может быть только хуже, потому что они являются точками заражения, поэтому здравомыслящие люди стараются туда не попадать. То есть предпочитают лечиться дома. Лично я знаю немало людей, которые переболели ковидом, но при этом они оставались дома и вылечились.

В больницу у нас забирают в каких-то очень тяжелых случаях, когда человеку требуется серьезная аппаратура типа аппарата искусственного дыхания и так далее. Вот тогда забирают. Во всех остальных случаях медработники не очень-то настаивают на госпитализации.

Кто находится в полной изоляции. В Москве, по-моему, сейчас нет ни одной категории населения, которые находились бы в полной изоляции. Определенные трудности есть у людей старше 65 лет. У них был бесплатный проезд в общественном транспорте по социальной карте и бесплатный проезд на электричке в Подмосковье. Это достаточно ощутимые деньги и для них это серьезная экономия бюджета. Так вот, по решению мэра Москвы Собянина, им эти карточки заблокировали.

Заблокировали и школьникам, чтобы они не ездили в городском транспорте и не рисковали, но потом разблокировали, так как они теперь пошли учиться в школы. К слову, студенты тоже уже возвращаются в свои вузы, в свои аудитории. А пожилым людям, если не ошибаюсь, еще не разблокировали. Понятное дело, такие категории людей, как одинокие и социально уязвимые, они, к сожалению, - это не Советский Союз – теперь предоставлены сами себе.

Но о них заботятся соседи и верующие. Я знаю, многие православные церковные приходы заботятся о тех больных, которым некому помочь. Например, наш митрополит Тихон, который раньше возглавлял Сретенский монастырь, а теперь является митрополитом Высоко-Петровского монастыря, закупил вакцины для обитателей различных приютов, чтобы у них была возможность вакцинироваться и, таким образом, сохранить свою жизнь. Думаю, представители других религий тоже помогают своим братьям и сестрам, в этом нет никакого сомненья.

Что касается учреждений культуры и спорта. Они теперь все открылись, работают. В кинотеатрах и театрах продолжает действовать положение о том, что зал не должен быть заполнен на 100 процентов, а только наполовину, чтобы зрители сидели через кресло и в масках.

Как москвичи относятся к вакцинации. По-разному.

Есть сторонники вакцинации, которые охотно предоставляют свой организм для этих экспериментов и есть противники. Как обычно. Есть те, которые одобряют и есть те, которые не одобряют. Причины разные. Главная причина у тех, кто против - они прекрасно понимают, что эта вакцина не прошла еще все необходимые этапы испытания.

Поэтому те люди, которые позволяют делать себе эти инъекции, они, по сути, являются добровольными испытателями этой вакцины. Что с ними будет потом - никому неизвестно. Если у них не будет никаких побочных явлений, слава Богу, но они, я так понимаю, пошли на вакцинацию на свой страх и риск.

Также противники вакцины понимают, что она не дает длительного иммунитета, это не прививка против оспы, которая дает результат на всю жизнь, а это на несколько месяцев. Смысл вакцинироваться точно так же, как вакцинироваться после гриппа. Поэтому тут исключительно собственное решение – вакцинироваться или нет. Пока, слава Богу, у нас не заставляют.

Торгын Нурсеитова