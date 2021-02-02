Почти тысячу человек привили от коронавируса в Алматы за два дня

В Управлении здравоохранения Алматы предоставили данные по числу получивших прививку от коронавируса за два дня, передает zakon.kz.

Вчера, 1 февраля, было привито 360 человек. На данный час вакцину получили еще 540 медиков. До конца дня вакцинированных будет еще больше, - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что в феврале на первом этапе массовой иммунизации от коронавируса вакцинироваться будут: медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.