Почти тысячу человек привили от коронавируса в Алматы за два дня

2 февраля 2021, 15:12
Фото: kabar.kg

В Управлении здравоохранения Алматы предоставили данные по числу получивших прививку от коронавируса за два дня, передает zakon.kz.

Вчера, 1 февраля, было привито 360 человек. На данный час вакцину получили еще 540 медиков. До конца дня вакцинированных будет еще больше, - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что в феврале на первом этапе массовой иммунизации от коронавируса вакцинироваться будут: медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.


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