Военные билеты онлайн выдают в Алматы

С 2021 года 50 алматинцев воспользовались возможностью получить военный билет онлайн, передает zakon.kz.

Департамент по делам обороны Алматы оказывает 9 государственных услуг. В их числе - получение военного билета в электронном формате.

На сегодняшний день спрос на госуслуги в режиме онлайн возрос. Это очень удобно, в условиях карантина, когда многие учреждения закрыты или переведены на онлайн режим работы, - рассказал начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев.

Стоить отметить, что в 2020 году более 1000 алматинцев получили военные билеты в электронном формате.

Напомним, что в рамках повышения качества оказания государственных услуг 15 из 16 оказываемых населению услуг были переведены Министерством обороны в электронный формат.