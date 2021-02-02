"Орел и решка" приезжали в Казахстан не за деньги

В Сети появилась информация о том, что участники популярной телепрограммы о путешествиях "Орел и решка" приезжали два раза в Казахстан за деньги, передает zakon.kz.

Телешоу "Орел и Решка" приезжало в Казахстан с подачи Kazakh Tourism, и судя по их отчету, приезжали за деньги. На сайте комитета туризма черным по белому написано: "Была организована съемка двух выпусков телешоу "Орел и Решка. Чудеса света" о Казахстане - в Алматинской и Мангистауской областях". Детального отчета по расходам за 2020-й год нет (впрочем, другого и не ждали), зато есть общая стоимость продвижения и цифровизации – это 893 млн тенге или более 2 миллионов долларов, - сообщил телеграмм-канал PROTENGE.

В АО "Kazakh Tourism" эту информацию опровергли.

По словам пресс-секретарь "Kazakh Tourism" Ернура Кенжебекова, данной телепрограмме с их стороны была оказана административная, организационная поддержка, без использования денег. Выпуски "Орел и решка" сняли за свой счет.

Что касается указанной выше суммы, более 800 млн. тенге, то Кенжебеков пояснил, что это общая сумма в целом на всю деятельность компании за год, сюда входят различные мероприятия, рекламная деятельность, исследования и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Алматы и Алматинской области люди находили клад программы "Орел и решка".