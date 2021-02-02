Кызылординец присвоил 1,5 млн тенге, пообещав досрочное освобождение из тюрьмы

В Кызылорде по “горячим следам” задержан мошенник, обещавший якобы “досрочное освобождение из тюрьмы” родственника и присвоивший 1 500 000 тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В Управление полиции города Кызылорда обратился с заявлением по факту мошенничества житель области 1981 года рождения.

По словам потерпевшего, неизвестный мужчина, представившись якобы сотрудником КНБ, пообещал досрочно освободить его брата, который отбывал срок в тюрьме, обманным путем присвоив 1 500 000 тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и профессионализма сотрудников полиции по “горячим следам” в качестве подозреваемого был задержан 35-летний житель города.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан “Мошенничество”.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.