Кибербуллинг - манипулирование общественным сознанием

В последнее время, благодаря широкому распространению социальных сетей, всё больше людей подвергаются оскорблениям, а то и травле в интернете. Виды этой травли различны, однако они преследуют цель – унизить честь и достоинство пользователей. Иногда такая травля возникает случайно, но большей частью, по мнению юристов фонда «Ар-Бедел», такое давление организовано, передает zakon.kz.

Кибербуллинг сегодня становится инструментом для устранения политических оппонентов, уничтожения имиджа компаний или отдельных предпринимателей. Вместе с тем, кибербуллингу подвергаются не только известные успешные люди, но и просто граждане, активно использующие социальные сети в повседневности. И здесь надо понимать и различать, что свобода слова не есть оскорбление тех людей в отношении, которых разворачивается хайп. Одно дело, когда люди выражают своё мнение, отличное от взглядов другого человека. И совсем другое, когда хейтеры используют оскорбления, а то и диффамацию, переходящую в откровенную клевету. Как быть с этим и как этому противостоять.

Адвокат Надежда Янчук, специализирующаяся на уголовно праве, считает, что лучшей защиты от кибербуллинга, чем закон, не существует. Надежда Эдуардовна – одна из юристов фонда «Ар - Бедел» и считает своевременным создание такой структуры, которая бы защищала честь и достоинство граждан. Она советует всем писать на электронный адрес фонда, если кого-то оскорбили в сети: mailto:Info@arbedel.kz.

По мнению адвоката, кибербуллинг часто возникает из-за незнания закона. Но незнание, подчёркивает г-жа Янчук, не спасает от наказания. Несмотря на несовершенство действующего законодательства относительно киберпространства, отмечает она, закон даёт защиту пострадавшим от буллинга людям. Так, имеются статьи, по которым лица, устроившие буллинг, моббинг в социальных сетях, понесут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность. А это означает, что сослаться на свободу слова, как средство для безнаказанных действий в интернете, не получится. Надо понимать, что оскорбление человека, разглашение о нём сведений оскорбительного или даже клеветнического характера, отнюдь не означает свободу слова и даже не является несогласием с воззрениями того, кого оскорбили.

Надежда Эдуардовна считает, что необходимо просвещать население страны, образовывать людей в плане права. Одна из задач фонда «Ар-Бедел» как раз и состоит в создании сетевой культуры, основанной на праве.

Там, где есть права, возникают и обязанности. Так устроено правовое общество. Однако это правило далеко не всегда понимают и принимают. Между тем, обязанность пользователей социальных сетей – проверять данные, которые содержатся в тех или иных сообщениях. Это необходимо для того, чтобы не попасться на удочку манипуляторов, распространяющих недостоверную информацию, и не стать ответчиком в случае обращения в суд тех, кого несправедливо обвинили в каких-то провинностях.

Клевета в отношении граждан, а тем более известных людей, будь то политики или артисты, на то и рассчитана, чтобы манипулировать сознанием людей. Однако сегодня всё больше граждан начинают понимать, что за всё нужно отвечать. Свидетельством тому является возрастающее число людей, обращающихся за помощью в фонд «Ар-Бедел».

Надежда Янчук уверена: - Самый правильный способ защиты человеком чести и достоинства – обращение за помощью к грамотным юристам.

Только юристы, считает она, помогут выбрать наиболее эффективный способ защиты прав граждан. Главное – нельзя позволять манипулировать сознанием, а надо обращаться за помощью сразу. И только такое действенное противодействие поможет защитить честь и достоинство человека, подвергшегося кибербуллингу.