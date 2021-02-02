Казахстан вступил в маловодный цикл - министр

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов об основных направлениях работы ведомства за 2020 год, а также о приоритетах деятельности на предстоящий период, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Магзум Мирзагалиев рассказал Главе государства о перспективах обеспечения водой в наступающий вегетационный период. По словам министра, наша страна вступила в маловодный цикл в связи с низкими показателями снегозапасов. В данном контексте Президент указал на важность работы по цифровизации водных каналов. В течение 5 лет по всей республике предстоит оцифровать 119 каналов.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о начале реализации Программы развития рыбной отрасли до 2030 года. Как сообщил Магзум Мирзагалиев, в течение 10 лет ожидается увеличение производства рыбы с 9 тысяч до 270 тысяч тонн.

Кроме того, Главе государства доложили о состоянии геологоразведки, экологического туризма и национальных парков.

В завершение Президент дал министру экологии, геологии и природных ресурсов ряд конкретных поручений.