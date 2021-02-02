В Нур-Султане задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции, на территории столицы с 01 по 05 февраля текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". ДП города Нур-Султан

Полицейские проверяют места возможного незаконного нахождения иностранных граждан, строительные объекты, места массового скопления граждан.

За один день мероприятия выявлено более 40 фактов нарушений миграционного законодательства. Для установления личности в приемник-распределитель доставлено 28 граждан СНГ.

Как показали результаты ОПМ, основными нарушениями со стороны иностранцев является нарушение установленного порядка въезда, выезда и пребывания в Республике Казахстан. ДП города Нур-Султан

Кроме того, установлены факты хулиганств, краж и грабежей гражданами иностранных государств.

Вместе с тем, в ходе ОПМ сотрудниками миграционной полиции задержан гражданин Турции, находящийся в международном розыске за совершение уголовного преступления на территории Турецкой Республики.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания для дальнейшей экстрадиции на родину.