Штаб Навального и ФБК объявили об акции протеста: полиция начала задержания

3 февраля 2021, 01:09
Фото: Baza

Штаб Навального и представители ФБК обьявили об акции протеста на Манежной площади в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На Манежной площади в центре Москвы полиция начала задержания. Об этом сообщает .

Корреспондент издания видел, как задерживали как минимум трех человек.

Во вторник, 2 февраля, меры безопасности в центре столицы были усилены после призывов в соцсетях к несогласованной акции. Также по требованию полиции до особого распоряжения закрыли станции метро "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Театральная" и "Александровский сад", поезда следуют без остановок.


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