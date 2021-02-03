Штаб Навального и ФБК объявили об акции протеста: полиция начала задержания

Штаб Навального и представители ФБК обьявили об акции протеста на Манежной площади в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На Манежной площади в центре Москвы полиция начала задержания. Об этом сообщает .

Корреспондент издания видел, как задерживали как минимум трех человек.

Во вторник, 2 февраля, меры безопасности в центре столицы были усилены после призывов в соцсетях к несогласованной акции. Также по требованию полиции до особого распоряжения закрыли станции метро "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Театральная" и "Александровский сад", поезда следуют без остановок.

Этот ваш блогер никому не интересен © pic.twitter.com/Xed1Yn4BGe — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 2, 2021