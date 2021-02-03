Штаб Навального и ФБК объявили об акции протеста: полиция начала задержания

Штаб Навального и представители ФБК обьявили об акции протеста на Манежной площади в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
На Манежной площади в центре Москвы полиция начала задержания. Об этом сообщает .
Корреспондент издания видел, как задерживали как минимум трех человек.
Во вторник, 2 февраля, меры безопасности в центре столицы были усилены после призывов в соцсетях к несогласованной акции. Также по требованию полиции до особого распоряжения закрыли станции метро "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Театральная" и "Александровский сад", поезда следуют без остановок.
Этот ваш блогер никому не интересен © pic.twitter.com/Xed1Yn4BGe— Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 2, 2021
В самом центре Москвы хватают людей. По каким признакам идет отбор, сказать трудно.https://t.co/2x6fsTZZz1 pic.twitter.com/NsAWM4zPv4— Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 2, 2021
Тверская улица гудит— Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/CqXcGl2dMR
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