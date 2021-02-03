5,5 миллиона тенге отсудил чиновник из Актобе за ошибки следствия

В Актюбинской области замакима Мугалжарского района Галым Кобландин отсудил 1,5 миллиона за незаконное уголовное преследование, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Галыма Кобландина подозревали в превышении власти. Следователи заявляли, что это по его приказу в Мугалжарском районе собирали деньги для встречи комиссии ЕНТ, но в суде дело с треском провалилось.

Под следствием замакима провел почти 15 месяцев. Все это время он был отстранен от работы и не получал зарплату – вышло, что лишился почти 4 миллионов тенге. Эти деньги оправданный чиновник в итоге тоже отсудил, а вот какое наказание теперь понесут следователи, неизвестно. Это уже второй оправданный в области чиновник, который взыскал деньги за ошибки следствия. До этого бывшая руководитель отдела жилищных отношений Жанаргуль Дуйсекенова взыскала с государства 800 тысяч. Ее обвиняли в мошенничестве, но суд женщину полностью оправдал. Она провела в СИЗО 5 месяцев. К слову, оба чиновника восстановились в прежних должностях.

С учетом требований статьи 923, 951 Гражданского кодекса и нравственных страданий истца в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1 500 000 тенге и упущенная выгода в виде заработной платы в размере 3 878 868 тенге. судья Мугалжарского районного суда Нургуль Кендирбаева