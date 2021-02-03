Приехавший за наследством в Казахстан россиянин оказался в психбольнице

Житель Тульской области отправился в Казахстан за наследством, а оказался в областном Центре психического здоровья, сообщает zakon.kz.

28 января в полицию Павлодара обратилась администратор одной из гостиниц. Она сообщила, что несколько дней назад постоялец ушел и пропал, на звонки пропавший не отвечал.

По данным полиции города, 18 декабря мужчина приехал из Тульской области для продажи квартиры умершей матери.

В конце декабря он успешно продал квартиру, а деньги перевел в банк, - отметили в ведомстве.

После оперативно-розыскных мероприятий россиянина нашли в областном Центре психического здоровья. Он проходит курс лечения.